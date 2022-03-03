Путин присвоил дагестанцу звание "Героя России"

3 мар. 20:22

Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в ходе спецоперации на Украине, звание "Героя России" посмертно.

"В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя", - заявил глава государства.

"Я - русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как у молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин", - подчеркнул Путин, добавив, что гордится тем, что является частью многонационального народа России.

Кроме того, президент отметил, что семьям российских военнослужащих, погибших в операции на Украине, выплатят более 7 млн рублей, а раненные получат дополнительную выплату в 3 млн рублей.