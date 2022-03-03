"Кавказ.РФ" форсирует работу с проектами в СКФО 

3 мар. 20:22

Корпорация "Кавказ.РФ" разрабатывает дополнительные меры инвестподдержки для инициаторов проектов из регионов Северного Кавказа, написал в своем аккаунте в Instagram генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Все начатые инвестпроекты будут завершены в установленные сроки несмотря на санкции. Мало того, мы планируем ускорить процесс распределения господдержки для перспективных региональных проектов", - написал он, передает ТАСС.

В первую очередь, речь идет об инфраструктурных логистических проектах: есть планы профинансировать модернизацию аэропортов "Ставрополь" и "Владикавказ", что позволит увеличить турпоток регион, написал он, подчеркнув, что сейчас компания разрабатывает меры для сохранения активности инвесторов и дополнительные меры инвестподдержки для инициаторов проектов из регионов СКФО.

Напомним, сейчас в управлении единого института развития Северо-Кавказского федерального округа находятся горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон".