Россия пока не рассматривает выхода из ОБСЕ, но…

3 мар. 20:15

В МИД РФ сообщили, что Россия пока не рассматривает возможность выхода из ОБСЕ, однако терпение имеет границы.

"Пока не рассматриваем выход или приостановление членства. Это сделать мы всегда успеем. Но при этом хотела бы сказать, что терпение не безгранично", - сказала в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Также она указала на неприемлемость решения Страсбурга о приостановке членства РФ в СЕ при одновременном выполнении ею всех обязательств, включая финансовые.