Нарышкин: для России это не "холодная", а "горячая" война с Западом

3 мар. 19:40

Нынешняя ситуация для России - уже не "холодная", а вполне "горячая" война с Западом, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Западные политики и комментаторы любят называть происходящее "новой холодной войной". Как представляется, исторические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - заявил Нарышкин. Его слова приведены на сайте СВР.