Молдавия вступит в ЕС ?

3 мар. 19:30

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении направить заявку на вступление страны в Евросоюз.

"Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эмманюэлю Макрону", - сказала Санду, после чего она подписала документ вместе с главой парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Президент подчеркнула, что Кишинев готов сделать все для достижения этой цели. "Это был выбор наших граждан, которые видят будущее нашей страны в Евросоюзе. Мы знаем, что надо сделать для принятия нашей страны в ЕС, и готовы шаг за шагом выполнить эту задачу. Нам еще предстоит большая работа", - добавила Санду.