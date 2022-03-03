Беннет призвал мировых лидеров быстрее усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров

3 мар. 19:27

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что мировым лидерам нужно действовать быстро и способствовать переговорам участников вооруженного противостояния на Украине. Об этом он заявил в четверг в ходе конференции Cybertech Global TLV 2022 в Тель-Авиве.

"Сейчас дела на местах выглядят плохо, но важно понимать, что если мировые лидеры не будут действовать быстро, все может стать намного хуже", - прежде всего сказал Беннет.

"Я говорю о неисчислимых человеческих жертвах, тотальном разрушении Украины, о миллионах беженцев, пока еще не поздно. Ответственность основных игроков в мире заключается в том, чтобы действовать быстро, чтобы вывести обе стороны с поля боевых действий и усадить за стол переговоров", - сказал израильский премьер.

Беннет добавил, что сам в качестве военнослужащего был участником пяти или шести вооруженных конфликтов, затем в качестве члена правительственного кабинета по вопросам безопасности. Премьер рассказал, что вынес один важный урок: "войну легко начать и очень трудно закончить".