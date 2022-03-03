Страны Арктического совета отказались от заседаний под председательством России

3 мар. 19:06

Семь из восьми стран Арктического совета решили не принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории.

Арктический совет включает Россию, США, Данию, Норвегию, Канаду, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию. В 2021 году двухгодичное председательство в нем перешло к России. Совет существует 25 лет.

"Наши государства временно приостанавливают участие во всех заседаниях Совета и его вспомогательных органов до рассмотрения необходимых условий, которые могут позволить нам продолжить важную работу Совета с учетом нынешних обстоятельств», - говорится в совместном заявлении семи стран.

Также отмечается, что страны Арктического совета отмечают серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике, "которые были вызваны действиями России".