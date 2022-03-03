Баку и Душанбе стали побратимами

3 мар. 18:58

Душанбе и Баку стали городами-побратимами, сообщает пресс-центр парламента Таджикистана.

Соглашение об этом подписали глава верхней палаты парламента республики Рустам Эмомали, находящийся в Азербайджане с визитом, и глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

В сообщении отмечается, что стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества городов, усилении работы по улучшению условий для различного рода деятельности, а также обмене опытом между хозяйствующими субъектами городов.

"По завершении переговоров Рустам Эмомали и Эльдар Азизов подписали Соглашение об установлении отношений городов-побратимов между Душанбе и Баку", - добавили в пресс-центре.