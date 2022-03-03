Российские власти готовят новые меры по адаптации экономики к санкциям

3 мар. 18:58

Первый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса Госдума может принять уже завтра, в настоящее время началась подготовка нового пакета мер, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций был внесен в Госдуму в среду, в пятницу документ планируется рассмотреть в первом чтении.

"Первый блок поправок уже ушел в Госдуму, мы надеемся, что завтра, буквально на этой неделе, этот блок поправок будет принят. Практически с колес сейчас принимаются необходимые нормативно-правовые акты на уровне правительства и ведомств, поэтому здесь все идет с достаточно высоким темпом", - поделился Белоусов.

Он добавил, что на следующей неделе правительство запустит "вторую волну изменений, которая тоже сейчас находится в проработке, которая чуть дальше по горизонту".

По словам Белоусова, решения кабмина направлены не только на адаптацию экономики страны к санкционным ограничениям, но на использование тех возможностей, которые открываются в связи с импортозамещением.