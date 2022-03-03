Иран и ОАЭ налаживают отношения

Сближение Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов на фоне нормализации отношений ОАЭ с Израилем привлекло внимание региональных политических экспертов. Анатолийское агентство отмечает, что Иран и ОАЭ надеются зарыть топор войны.

Подход новой администрации Ирана отличается от подхода их предшественников, которые в свое время вызвали недовольство эмиратского правительства своими резкими заявлениями, когда в августе 2020 года в Абу-Даби объявили о "полной нормализации" отношений с Тель-Авивом. "На первый взгляд, недавние геополитические события действительно несколько сбивают с толку, но они свидетельствуют лишь о политическом прагматизме, - говорит иранский эксперт по стратегическим вопросам Масуд Акбарпур. - Новое иранское правительство осознало важность привлечения соседей и торговых партнеров, несмотря на наличие разногласий".

Между этими двумя странами Персидского залива уже много лет сохраняется напряженное геополитическое соперничество. Абу-Даби участвует в возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против ополченцев-хуситов. В 2018 году ОАЭ поддержали решение тогдашнего президента США Дональда Трампа начать кампанию "максимального давления" на Иран. Что еще более важно: Абу-Даби нормализовал отношения с Тель-Авивом, арабскую страну уже посетил израильский президент.

Взаимодействие по дипломатическим каналам

После того, как в августе 2020 года ОАЭ объявили о полной нормализации отношений с Израилем, экс-президент Ирана Хасан Рухани назвал это "предательством дела Палестины", призвав не позволить Израилю войти в регион". Бывший министр иностранных дел Джавад Зариф, который общался со своим коллегой из Эмиратов всего за неделю до объявления о нормализации, назвал это "ударом в спину странам региона". Полтора года спустя две страны снова за столом переговоров, обсуждая вопросы дипломатии и торговли.

Несмотря на то, что высшее руководство Ирана продолжает делать завуалированные предупреждения об "израильском присутствии" в регионе, у Тегерана вновь появилась политическая воля к дипломатическому взаимодействию с ОАЭ. "Сближение с Абу-Даби является частью стратегии "Добрососедские отношения прежде всего", принятой правительством Эбрахима Раиси, поскольку Абу-Даби является ключевым торговым партнером Тегерана", - сказал высокопоставленный дипломат. Однако он поспешил добавить, что позиция Тегерана в отношении нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, а также участия Абу-Даби в войне в Йемене "остается неизменной".

Новое дружелюбие

Через четыре месяца после того, как был представлен новый кабинет министров Ирана, 6 декабря 2021 года, советник ОАЭ по национальной безопасности шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян посетил Тегеран и провел переговоры со своим иранским коллегой Али Шамхани, а также с президентом Эбрахимом Раиси. Во время их встречи Раиси сказал, что приоритетом правительства станет "улучшение связей со странами региона" и укрепление безопасности в Персидском заливе. Он также поднял вопрос об укреплении Израилем позиций в регионе посредством соглашений о нормализации, предупредив, что вмешательство внешних сил не должно сказываться на отношениях между ОАЭ и Ираном.

Высказывания консерватора Раиси были значительно мягче по сравнению с резкой критикой его предшественника-реформатора в августе 2020 года, что свидетельствует о новом подходе во внешней политике Ирана. "Визит высокопоставленного чиновника из Эмиратов стал важной мерой укрепления доверия после многих лет напряженности в отношениях, - сказал эксперт по вопросам безопасности Мердад Амини. - Визит Тахнуна, советника по национальной безопасности Эмиратов, должен был заверить Иран в том, что соседство не будет использовано против него", - добавил он. Советник главы ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш, сказал, что визит шейха Тахнуна в Тегеран следует рассматривать в контексте "усилий ОАЭ по укреплению каналов связи и сотрудничества в регионе, которые будут служить национальным интересам". Он признал, что у двух стран есть "разногласия", но они осознали необходимость дипломатии и экономического сотрудничества для урегулирования этих кризисов.

Регион

В последние месяцы диалог между Ираном и ОАЭ продолжался на нескольких уровнях. Министры иностранных дел неоднократно проводили телефонные переговоры. В последнем разговоре со своим эмиратским коллегой 2 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что присутствие Израиля представляет собой "угрозу региональной безопасности". Он также утверждал, что продолжение войны в Йемене не в интересах ни одной из сторон.

"Иран по-прежнему опасается дестабилизирующего присутствия Израиля на своих границах, но он осознал важность Дубая как ключевого торгового центра. Новая администрация Ирана пообещала нейтрализовать влияние санкций, поэтому не может позволить себе потерять ОАЭ", - сказал Мердад Амини.

19 января боевые действия между ОАЭ и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене приняли новый оборот после того, как повстанцы с помощью беспилотников нарушили спокойствие в стране Персидского залива. Многие восприняли это как сигнал ОАЭ не предпринимать новых действий в Йемене.

Еще один удар хуситов был нанесен, когда президент Израиля Ицхак Герцог совершил исторический визит в ОАЭ в конце января, через несколько недель после того, как Нафтали Беннетт стал первым премьер-министром Израиля, посетившим арабскую страну. Хотя рост напряженности задержал предполагаемый визит иранского президента в Абу-Даби, это не повлекло за собой каких-либо серьезных срывов в усилиях Ирана и ОАЭ по нормализации.

Торговля между ОАЭ и Ираном

ОАЭ все еще остается главным торговым партнером Ирана по импорту и третьим по величине партнером по экспорту, что указывает на огромный торговый потенциал между ними. В стратегии новой администрации Ирана по нейтрализации санкций путем участия в торговле со странами региона ОАЭ отводится важное место.

Министр торговли Ирана Реза Фатеми Амин возглавил делегацию высокого уровня в Абу-Даби, где стороны достигли ряда торговых соглашений. По словам Алирезы Пейманпака, главы Организации содействия развитию торговли Ирана, в ближайшие дни ожидается визит делегации ОАЭ в Тегеран, чтобы согласовать эти соглашения и продолжить обсуждение.

Амин сказал, что за последние месяцы Ирану удалось привлечь иностранные инвестиции из ОАЭ на сумму $300 млн. Стороны поставили перед собой цель увеличить к 2025 году объем годовой торговли до $30 млрд с нынешних $15 млрд, уделяя особое внимание золоту, алмазам, металлам и металлургическому сырью.

"Существует огромный потенциал для торговли, большая часть которого остается неиспользованной", - сказал экономист Мажар Хуссейн, указывая на 28% годовой рост торговли между двумя странами в период с 2001 по 2011 год, который резко упал после введения санкции против Ирана в 2012 году.

Эксперты считают, что, поскольку Иран и остальные участники ядерной сделки 2015 года близки к заключению соглашения в Вене, ОАЭ могут сыграть ключевую роль в содействии торговле Ирана и восстановлении его экономики. "Усиление взаимодействия между Тегераном и ОАЭ, совпадающее с дипломатическими усилиями в Вене, следует рассматривать в контексте стремления Ирана оживить свою экономику без участия Запада", - сказал Хуссейн.