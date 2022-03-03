"Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток" ограничили наценку на ряд товаров в 5%

3 мар. 18:40

Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (входят в Х5 Group) с 3 марта ограничивают наценку на ряд товаров в 5%.

"Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций четырех категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования", - говорится в сообщении ФАС.

Самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей, минимальная наценка вводится на сахар, хлеб, молочную продукцию, овощи "борщевого набора".

Ранее аналогичное ограничение ввели "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит".