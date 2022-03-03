Москва и Подмосковье избавились от QR-кодов

3 мар. 17:53

С 4 марта в Московской области отменяют QR-коды, с 3 марта их отменили в Москве.

Подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что с пятницы в регионе также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Обязательным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Домашний режим по-прежнему рекомендуется соблюдать гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Проводить публичные мероприятия в Подмосковье можно только органам государственной власти.