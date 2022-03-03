Страны Балтии сократили импорт электроэнергии из России

3 мар. 17:42

Российская электроэнергия в балтийских странах составит менее 10%, операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта из России до 300 мегаватт при потреблении до 4000 мегаватт.

"Цель снижения пропускной способности - обеспечение надежности электроэнергетической системы стран Балтии даже в случае чрезвычайной десинхронизации сети с электросетями России и Беларуси", - говорится в сообщении эстонского оператора Elering.

"Электроэнергию можно будет продавать с основной территории России как в латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт, так и из Калининграда в литовскую зону мощностью до 150 мегаватт. Напрямую из России в Эстонию продавать электроэнергию по-прежнему невозможно", - отмечает пресс-служба компании.

Страны Балтии планируют добиться ухода от "энергонезависимости от России" до 2025 года.