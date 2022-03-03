Кинотеатры могут закрыться в России

3 мар. 17:31

Ассоциация владельцев кинотеатров России предупреждает - вся отрасль кинопоказа в стране может быть ликвидирована, пишет "Интерфакс".

"Мы выражаем озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций", - говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет более 700 кинотеатров.

В настоящее время крупнейшие зарубежные студии отменили прокат новых фильмов в российских кинотеатрах, в связи с этим кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки.

"К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же, выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен", - отметили в отрасли.

Также, указано в заявлении, "крайне обострилась" ситуация с техническим и технологическим обеспечением кинопоказа - прекращена поставка кинооборудования и всех необходимых комплектующих, отечественных аналогов не существует.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, чтобы сохранить отрасль, необходимо выделение кинотеатрам прямой субсидии, как это было в 2020 году в связи с пандемией.

"По нашему мнению, министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны", - подчеркнули в ассоциации.