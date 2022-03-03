Минобороны РФ: иностранные наемники на Украине не будут считаться военнопленными

3 мар. 17:16

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о прибытии порядка 200 хорватских наемников в батальон националистов на территории Украины.

"Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины", - рассказал он на брифинге.

При этом представитель отметил, что наемники из других стран, пребывающих на Украину, не будут иметь права на статус военнопленного.

"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - добавил Конашенков.