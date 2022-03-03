Очередной тайник с оружием нашли в Алматы (ВИДЕО)

3 мар. 16:58

Правоохранители управления полиции Алатауского района Алматы в ходе спецмероприятий по розыску оружия, украденного во время январских беспорядков из оружейных магазинов, нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами, передает ресурс Polisia.kz.

Аккуратно упакованные предметы были спрятаны неизвестными злоумышленниками во дворе одного из жилых домов.

"Следственно-оперативной группой изъято семь гладкоствольных ружей 12-го калибра, ножи, свыше 200 патронов, а также оптические прицелы. Установлено, что это оружие было похищено из оружейного магазина в ночь на 6 января", - пояснил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Сейчас оперативные сотрудники устанавливают, кто именно организовал тайник, эти люди будут привлечены к уголовной ответственности.

Ведется досудебное расследование по ч.2 ст.287 Уголовного кодекса РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".