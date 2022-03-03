Минстрой: у строительной отрасли есть все необходимые программные продукты

3 мар. 15:59

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик заявил на Российской строительной неделе-2022, что имеющиеся в стране программные продукты для строительной отрасли позволяют справиться с возможным закрытием доступа к иностранным программным продуктам.

"Мы полностью с вами готовы, у нас есть наборы программных продуктов, которые позволяют нам закрывать этот риск", - цитирует замминистра ТАСС.

Он отметил, что на следующей неделе до регионов будут доведены все эти программные пакеты. "То есть коллеги из регионов получат отсылку брать эти [отечественные] программные продукты", - пояснил Михайлик.