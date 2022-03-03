АСЕАН призвала к прекращению огня на Украине

3 мар. 15:46

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готова содействовать мирному диалогу между всеми заинтересованными сторонами конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран организации.

В АСЕАН уверены, что "пространство для мирного диалога еще есть, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля и положить конец росту потерь как среди военных, так и среди гражданского населения".

"Министры иностранных дел стран АСЕАН глубоко обеспокоены эскалацией ситуации и ухудшением гуманитарного положения в результате продолжающегося военного конфликта на Украине. Поэтому мы призываем к немедленному прекращению огня или перемирию и допускаем дальнейшие политические дискуссии, которые приведут к прочному миру на Украине", - сказано в заявлении.