Проблему злостных неплательщиков алиментов решат в Узбекистане

3 мар. 15:36

В Узбекистане появится Фонд выплаты алиментов, сообщил президент Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании по совершенствованию системы поддержки женщин.

По его словам, фонд будет учрежден уже к 1 июля текущего года при Бюро принудительного исполнения, на первом этапе на его счет зачислят 50 млрд сумов - их направят на выплату алиментов, которые не удалось взыскать за три месяца. Компенсировать эти траты Бюро сможет за счет должников в принудительном порядке.

На совещании было отмечено, что на сегодняшний день в Узбекистане обязаны платить алименты более 290 тыс мужчин, 172 тыс из них пренебрегают своими обязательствами, пишет Sputnik Узбекистан.

Новая система, указал Мирзиеев, позволит гарантировать выплаты по алиментам.