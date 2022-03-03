Мхитарян уходит из сборной Армении  

3 мар. 15:34

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении. По его словам, завершая международную карьеру, он будет отдавать все силы своему клубу.

"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь - быть ее капитаном последние шесть лет", - написал он в Instagram, отметив, что его карьера сопровождалась взлетами и падениями.

"Я пришел к этому решению после моей последней игры против сборной Германии в ноябре. Я думаю, что это подходящее время. Я отдал все, что мог, своей национальной сборной. Поэтому в ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на клубной карьере", - говорится в сообщении полузащитника.

Напомним, что за сборную Армении футболист провел 95 матчей, забил 32 гола и отдал 25 результативных передач.