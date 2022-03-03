Ставрополье ждет ветер до 25 м/с

3 мар. 15:20

Гидрометцентр Ставропольского края проинформировал о том, что в регионе завтра, 4 марта, начнется ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ночью скорость ветра будет находиться в диапазоне от 15 до 20 метров в секунду.

В МЧС сообщили, что на территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, слабо закрепленных и широкоформатных конструкций, нарушениями работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Также на Ставрополье прогнозируется дождь, местами переходящий в снег. Воздух прогреется до девяти градусов тепла.