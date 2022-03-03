Минобороны РФ: Украина на пороге гуманитарной катастрофы

3 мар. 14:37

Катастрофическое положение в гуманитарной области складывается практически на всей территории Украины, сообщил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, наиболее сложное положение складывается в Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", - сказал он в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.