Дерипаска предсказал беспрецедентный трехлетний кризис в России

3 мар. 14:28

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россию из-за событий на Украине ждет жесточайший кризис минимум на три года.

"Кризис минимум года на три. Жесточайший - умножайте кризис 1998 года на три", - сказал он в ходе своего выступления на Красноярском экономическом форуме.

По словам предпринимателя, предстоит заново открывать этот занавес. "Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население - ИФ) ни в чём не виновато", - цитирует его "Интерфакс".

Дерипаска также отметил, что является противником финансового прессинга. Он пояснил, что необходимо поддержать граждан страны, которые, по его словам, "ни в чем не виноваты".