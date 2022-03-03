Лавров обвинил Запад в составлении планов ядерной войны

3 мар. 14:14

Ядерная война вертится в головах у представителей Запада, а не у россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я вас уверяю, что мы не позволим этой провокации заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, то, наверное, должны об этом думать те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются", - сказал он в четверг в интервью российским и иностранным СМИ, отвечая на вопрос американского журналиста.

Лавров выразил уверенность в том, что страны Запада ведут разговоры о ядерной войне, для того, чтобы держать в напряжении публику и поддержать русофобию.

Далее он напомнил, что в военной доктрине РФ прописаны условия применения ядерного оружия: "эскалации ради деэскалации не происходит".