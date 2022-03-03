Володин: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ведут информационную войну против России

3 мар. 13:43

Американские соцсети - Instagram, Facebook, Twitter, Youtube - открыли информационную войну против России. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию", - пояснил он.

По словам председателя, Госдума не может не реагировать на такие нарушения, и завтра нижняя палата рассмотрит законопроекты об административной и уголовной ответственности за распространение фейков.