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Володин: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ведут информационную войну против России

Володин: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ведут информационную войну против России

Американские соцсети - Instagram, Facebook, Twitter, Youtube - открыли информационную войну против России. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию", - пояснил он.

По словам председателя, Госдума не может не реагировать на такие нарушения, и завтра нижняя палата рассмотрит законопроекты об административной и уголовной ответственности за распространение фейков.

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