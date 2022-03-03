Кремль оценил ситуацию с недопуском россиян до участия в Паралимпиаде

3 мар. 13:40

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "чудовищным" решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

"Это позор для IPC. Вчера было принято одно решение, сегодня его поменяли, поэтому мы решительно осуждаем Международный паралимпийcкий комитет за это решение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что IPC изменил свое первоначальное решение и запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в зимней Паралимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 13 марта.