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Лавров: Россия готова к переговорам, но доведет до конца спецоперацию на Украине

Лавров: Россия готова к переговорам, но доведет до конца спецоперацию на Украине

Россия в любом случае доведет до конца специальную военную операцию на Украине, независимо от переговоров, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат обратил особое внимание на то, что Россия доведет до конца спецоперацию на Украине, уничтожив несущую угрозы инфраструктуру.

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