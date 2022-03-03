Лавров: Россия доведет до конца демилитаризацию Украины

3 мар. 13:12

Россия доведет до конца демилитаризацию Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона продолжит операцию на Украине и не даст сохранить военную инфраструктуру, которая представляет угрозу для Москвы. Кроме того, министр отметил, что денацификация Украины необходима, так как никто не отменял решений Нюрнбергского процесса.

В этой связи Лавров призвал не давать скоропалительных оценок относительно военной операции РФ на Украине, так как это – решение, на которое Москву вынудил Киев.