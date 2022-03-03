Кубань отменяет QR-коды

3 мар. 12:56

В Краснодарском крае отменили требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что с 14 марта на Кубани откроются фуд-корты и детские игровые комнаты, которые были закрыты с самого начала пандемии коронавируса COVID-19.