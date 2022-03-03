Мединский: российско-украинские переговоры начнутся в 15.00 (ВИДЕО)

3 мар. 12:44

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 15.00, об этом сообщил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, информация о переносе переговоров в другое место и в другой день не соответствует действительности.

"Переговоры состоятся - мы сейчас в контакте с украинской стороной - там же, где и были запланированы, на территории Брестской области Белоруссии", - подчеркнул Мединский.

Глава делегации уточнил, что украинские переговорщики сначала озвучили время 15.00, потом сообщили, что, возможно, у них получится прибыть пораньше утром, однако, как видно, этого не произошло.

"Поэтому мы спокойно абсолютно ждем к 15-ти. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся", - отметил он.

Мединский добавил, что российские переговорщики сейчас работают: блок предложений Москвы состоит из трех частей - военно-техническая, гуманитарно-международная и политическая, и они сейчас сводятся воедино.

Напомним, второй раунд переговоров должен был пройти накануне вечером в Беловежской пуще на территории Беларуси, но украинская делегация не прибыла на место консультаций к этому времени.