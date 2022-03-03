Цены в Турции за год выросли в 1,5 раза

3 мар. 12:35

Потребительские цены в Турции в феврале выросли на 54,4% по сравнению с этим месяцем 2021 года, следует из данных статистического института республики (Turkstat).

Это означает, что инфляция ускорилась по итогам девятого месяца подряд, дойдя до максимума с марта 2002 года. В декабре она равнялась 48,7%, уточняет "Интерфакс".

Сильнее всего подорожали транспортные услуги - на 75,8%, мебель и бытовая техника - на 64,8%, продукты и безалкогольные напитки - на 64,5%, отели, кафе и рестораны - на 55,2%, а также услуги ЖКХ - на 49,7%.

Относительно января потребительские цены в феврале поднялись на 4,8%, в январе повышение было 11,1%.