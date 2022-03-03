Рябков: НАТО поставила Россию перед сложным выбором.

3 мар. 12:18

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО поставила РФ перед сложным выбором – как реагировать на действия Украины и накачку этой страны оружием.

"Они игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором – как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", – сказал дипломат в эфире РБК.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что РФ не намерена прерывать диалог с США, который ведется преимущественно по линии посольств. По его словам, Россия продолжает поддерживать каналы коммуникации не только с США, но и другими странами Запада.