Рябков: РФ и США оттолкнутся от дна и начнут выправлять отношения

3 мар. 11:35

Россия и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх. Об этом заявил в эфире телеканала РБК заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнемся и начнем выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего США", - сказал он.

По словам дипломата, то, что происходит в последние дни - это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию. "Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши", - подчеркнул Рябков.

При этом замглавы МИД обратил внимание на то, что Россия не намерена прерывать диалог с США, который ведется преимущественно по линии посольств. Он добавил, что РФ поддерживает каналы коммуникации не только с США, но и другими странами Запада.