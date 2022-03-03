МИД России: санкции Запада нужно просто пережить

3 мар. 11:19

Санкционное давление со стороны Запада россиянам нужно пережить, такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

"То, что мы видим сегодня, - это всевозможные чинимые препоны в банковской, финансовой, кредитной, иных сферах. Наверное, этот момент надо пережить, многое зависит и от дипломатии - российской и не только от российской", - приводит его слова РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что западные санкции против России нанесут удар по мировой экономике.

Панкин также призвал российский бизнес не падать духом, напомнив, что стрессовый сценарий удалось отработать еще во время пандемии коронавируса.