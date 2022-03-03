Spotify закрыл офис в России из-за действий РФ на Украине

3 мар. 10:58

Шведский интернет-сервис потокового аудио Spotify принял решение о закрытии на неопределенный срок своего офиса в России. Об этом говорится в заявлении компании.

При этом сам сервис останется доступным для российских пользователей.

"Нашей первоочередной задачей на прошедшей неделе были безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником глобальных и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важен как никогда", - пояснили в Spotify.

В заявлении подчеркивается, что приняли соответствующее в связи с действиями России на Украине.