Доллар растет к 120 рублям

Курсы доллара и евро сегодня на торгах на Московской бирже обновили исторический рекорд. Об этом говорят данные торгов.

Американская валюта поднялась выше 118 рублей, пишет ТАСС. Евро преодолел отметку в 125 рублей.

Напомним, ранее ЦБ РФ решил не возобновлять фондовые торги на Московской бирже сегодня, решение по завтрашнему дню будет принято не позднее 09:00 мск того же дня.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов, всплеск волатильности рубля требует вмешательства государства. "Центробанк должен как регулятор делать валютные интервенции, другого пути на сегодняшний день нет. Также он должен предпринимать меры создания большего доверия населения к рублю, чтобы люди не забирали деньги из банков, не закрывали вклады и не конвертировали рубли в доллар или евро. Уверяю вас, что все выправится, нужно только время", - прежде всего сказал он.

"Но сейчас регулятор как никогда должен сделать все возможное, чтобы доверие к рублю было, и руководствоваться нужно не одним только повышением ключевой ставки. Да, это интересно для вкладчиков, поскольку вслед за ключевой ставкой растут проценты по вкладам, что стимулирует людей оставлять деньги в банках в расчете на высокую доходность. Но должна применяться не одна мера, а целый комплекс, тем более что высокая ключевая ставка приостанавливает развитие бизнеса из-за высоких ставок по кредитам", - призвал Игорь Морозов.

Сенатор выразил уверенность в том, что правительство работает над поддержкой экономики и бизнеса, включая малый и средний, в нынешней ситуации. "Сегодня правительство выделило триллион на покупку акций наших стратегических компаний. Это тоже важно. Комплекс вопросов, который предстоит решить правительству, я думаю, будет включать и ту меру интервенций, которую должен осуществить Центральный Банк для поддержки рубля", - сообщил член Комитета Совета Федерации по экономической политике.