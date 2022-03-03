Фальшивых "врачей" выпускал медицинский университет в Ереване

3 мар. 10:55

Более сотни иностранных студентов за взятки получили поддельные дипломы о высшем медицинском образовании в Ереване, такое сообщение распространил пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.

Преступная схема действовала в Ереванском медуниверситете им. Св.Терезы. В 2020-2021 годах вуз получил от 105 иностранцев, лично или опосредованно, взятку в размере $3 тыс в обмен на дипломы.

Уточняется, что "врачами" стали 104 студента из Индии и один - из Бангладеша, передает Sputnik Армения.

Открыто уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, оно передано в Антикоррупционный комитет.