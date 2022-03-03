Подразделения Вооруженных сил ДНР сузили окружение вокруг Мариуполя

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь и взяли под контроль ряд населенных пунктов, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное", - сказал он на брифинге в четверг.
Далее он отметил, что группировка войск ЛНР за сутки продвинулась на 4 км и вышла к северной окраине Северодонецка.