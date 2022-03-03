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Подразделения Вооруженных сил ДНР сузили окружение вокруг Мариуполя

Подразделения Вооруженных сил ДНР сузили окружение вокруг Мариуполя

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь и взяли под контроль ряд населенных пунктов, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное", - сказал он на брифинге в четверг.

Далее он отметил, что г​​​​руппировка войск ЛНР за сутки продвинулась на 4 км и вышла к северной окраине Северодонецка.

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