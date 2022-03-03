Армения атаковала Азербайджан в Товузском районе

3 мар. 9:43

Армянские военные накануне обстреляли позиции ВС Азербайджана в Товузском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С 20:50 до 21:16 подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района обстреливали из разнокалиберного оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в результате потерь среди личного состава и техники ВС АР нет, сейчас ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка - полностью под контролем азербайджанских подразделений.