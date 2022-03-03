Россиян оставят без "Мерседесов"

3 мар. 9:26

Немецкий автогигант Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своем заводе в Подмосковье и свернет поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, - сообщил официальный представитель компании.

"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления", — отметили в компании, передает РИА Новости.

Также прекращаются выпуск и поставки в страну грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующее решение принял Daimler Truck в связи с эскалацией конфликта на Украине. По этой же причине приостанавливает производство и поставки в Россию немецкий BMW и шведский Volvo Trucks, - говорится в сообщении.