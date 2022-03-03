Парламент с первого раза не смог выбрать президента Армении

3 мар. 9:26

Национальное собрание Армении накануне не сумело выбрать в первом туре нового президента страны.

Как передает "Интерфакс", за единственного кандидата - главу министерства высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна - отдали голоса все 69 голосовавших депутатов. Однако этого не хватило: для победы в первом туре кандидату нужен был 81 голос, при том, что в голосовании участвовала только правящая фракция "Гражданский договор", в которой состоит 71 парламентарий.

Депутаты оппозиционных националистических фракций "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы.

Второй тур ожидается сегодня. Для победы в нем кандидату необходима поддержка 65 депутатов.