Лукашенко оценил подход Мишустина к белорусско-российскому сотрудничеству

3 мар. 9:16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения, направив ему поздравительную телеграмму. В послании глава государства отметил его конструктивный подход к развитию белорусско-российского сотрудничества.

"В условиях жесткого противостояния внешним вызовам возглавляемое вами правительство Российской Федерации успешно решает беспрецедентные по сложности и масштабу задачи, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства", - говорится в послании.

Далее Лукашенко выразил признательность Мишустину за его "внимательный и конструктивный подход к вопросам развития белорусско-российского сотрудничества, глубокую вовлеченность в процессы союзного строительства". "Вас хорошо знают и ценят в нашей стране как преданного своему делу высочайшего профессионала", - пресс-служба Лукашенко его поздравление в адрес премьер-министра России.