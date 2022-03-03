Собянин отменил QR-коды в Москве

3 мар. 9:14

Ряд ограничений по коронавирусу отменяется в Москве с сегодняшнего дня из-за улучшения эпидемиологической ситуации, такое сообщение опубликовано в блоге мэра Сергея Собянина.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов", - обратился градоначальник.

Кроме того, снимаются все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Москвичам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями уже не обязательно соблюдать домашний режим, он становится рекомендательным.