Казахстан начал производить "Спутник Лайт"

3 мар. 9:10

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) приступает к производству российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщили на предприятии.

"Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию", - сообщили в фармкомплексе, напомнив, что разработанный для ревакцинации в российском НИИ им. Гамалеи препарат "Спутник Лайт", зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года, передает "Интерфакс".

Напомним, КФК также выпускал первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. Следующий шаг - налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения. Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 млн упаковок препаратов в год.