Кадыров поблагодарил Турцию и ОАЭ за смелость в поддержке России

3 мар. 8:57

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за поддержку России и отказ от антироссийских санкций.

"Друзья, ОАЭ в лице моего дорогого старшего брата шейха Мухаммеда бин Зайеда и Турция в лице Реджепа Таипа Эрдогана поддержали Российскую Федерацию и официально заявили, что не будут принимать санкции в отношении дружественного государства-партнера" - написал Кадыров, передает РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что выражает главам двух государств "благодарность за трезвую политику поддержки отношений".

"Нам, мусульманам Российской Федерации, приятно перед всей страной за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран", - добавил глава Чечни.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не желает участвовать в санкциях против России, а наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил право России на обеспечение безопасности страны.