Украинская делегация снова меняет место второго раунда переговоров

3 мар. 8:44

Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет не в Беловежской пуще, детали сообщат позже, - заявил в Facebook руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - написал Арахамия, передает РИА Новости.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева и сейчас находится в дороге. Ожидается, что сегодня к утру она прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще. Также Мединский подчеркнул, что выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным.