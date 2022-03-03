Россиян защитят от недружественных действий

3 мар. 8:28

На рассмотрение депутатов Госдумы поступил проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, документ опубликован в думской электронной базе.

"Проект федерального закона... разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций", - отмечается в пояснительной записке к документу, передает РИА Новости.

Документ предлагает решения, касающиеся вопросов соцпомощи и обеспечения медикаментами, а также защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных учебных заведениях. Также он определяет положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан РФ, связанные с занятостью населения, оказанием социальной помощи и пенсионном обеспечении.

Согласно документу, кабмин может получить право принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный законом "О государственной социальной помощи". Также правительство может получить право в течение календарного года принимать решения о дополнительной индексации пенсий по коэффициенту, определяемому им.

Также правительство получит право регулировать предельные отпускные цены на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Кабмин сможет устанавливать особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, и сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений.

В числе предлагаемых изменений - наделение кабмина правом устанавливать особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, а также устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда.