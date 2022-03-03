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ВБ сворачивает все свои программы в России и Беларуси

ВБ сворачивает все свои программы в России и Беларуси

Всемирный банк (ВБ) принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Беларуси в связи с ситуацией на Украине, - говорится в письменном заявлении финансового регулятора.

"ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Беларуси. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии", - утверждается в документе, передает ТАСС.

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