ВБ сворачивает все свои программы в России и Беларуси

3 мар. 8:13

Всемирный банк (ВБ) принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Беларуси в связи с ситуацией на Украине, - говорится в письменном заявлении финансового регулятора.

"ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Беларуси. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии", - утверждается в документе, передает ТАСС.