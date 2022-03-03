США готовят новые санкции против "Газпрома", "Роснефти" и RT

3 мар. 7:57

Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании "Роснефть", "Газпром" и телеканал RT, из-за событий на Украине, - говорится в заявлении, обнародованном на сайте одного из авторов данной инициативы - сенатора от штата Флорида Марка Рубио.

Законопроект получил название "HEROIAM SLAVA" ("Героям слава") в честь "культового украинского лозунга и символа национального сопротивления", - передает РИА Новости.

"Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия… на военном направлении", - говорится в заявлении.

"Ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу", - прокомментировал сам Рубио.