Владимир Владимиров ответит на "вопросы за жизнь" земляков

3 мар. 7:43

Сегодня вечером, третьего марта, в аккаунте главы региона в соцсети Instagram пройдет онлайн-встреча губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с жителями края.

"С 19:00 буду в трансляции отвечать на ваши вопросы. Площадки: Instagram и в моих аккаунтах в Одноклассниках и ВК. Есть какая-то проблемная ситуация или просто "вопрос за жизнь" - добро пожаловать", - написал Владимиров, передает "АиФ-Ставрополье".

Глава Ставрополья заранее поинтересовался, какие темы будут интереснее всего для жителей края: в комментариях говорили о росте цен на продукты и медикаменты, интересовались, будет ли усилена охрана школ, жаловались на высокие коммунальные платежи, бродячих собак на улицах и работу общественного транспорта. Одной из главных тем ожидаемо оказалась ситуация на Украине.